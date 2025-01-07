Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    А эта дама уже собрала консервы для возможной войны с Россией! Дура конченная, смотри королевство не просри!!!!!! Неж...Премьер Дании зая...
  • ТК АгроХимПром
    Какие армяне ? проститутки носатые. танцы им давай. Всех нах...й вместе с диаспорой . Надо к ним ст.210 приклеить а н...Члены диаспоры за...
  • Walery
    Армяне... собирайте свои флаги и бегом защищать  Карабах.  Нельзя вашими флагами размахивать в чужой для вас стране. ...Члены диаспоры за...

10 крупнейших сделок года в мире. Чипсы, кино, автомобили и нефть

10 крупнейших сделок года в мире. Чипсы, кино, автомобили и нефть

В 2024-м мировой рынок слияний и поглощений чувствовал себя бодрее, чем годом ранее. В топ-10 вошли сделки с участием не стартапов, а компаний с богатой историей — автогигантов, голливудских студий и нефтедобытчиковФото: Mario Tama / Getty Images После антирекорда 2023 года, когда объем объявленных слияний и поглощений в мире составил $3 трлн — минимум за десять лет, рынок M&A начал восстанавливаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх