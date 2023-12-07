Пассажирка севшего в поле Airbus A320 прокомментировала ситуацию с пилотами

Пассажирка самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле в Новосибирской области, назвала несправедливым предложение командиру воздушного судна Сергею Белову и его второму пилоту Эдуарду Семенову уволиться по собственному желанию.
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