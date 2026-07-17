Политика как он...
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Политика как она есть

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Эстония призвала ЕС ужесточить визовую политику для россиян

Эстония призвала ЕС ужесточить визовую политику для россиян

Эстония в очередной раз призвала ЕС к ужесточению визовой политики в отношении граждан России. С таким демаршем на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине выступил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

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