Загадочные структуры под Гизой: Археологи рассказали, что на самом деле нашли под пирамидами Ирэн ОрлонскаяСпециалист по Древнему Египту разъяснила широкой публике, что на самом деле не так с недавним «шокирующим» заявлением о загадочных структурах под пирамидами в Гизе.