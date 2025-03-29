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Загадочные структуры под Гизой: Археологи рассказали, что на самом деле нашли под пирамидами

Загадочные структуры под Гизой: Археологи рассказали, что на самом деле нашли под пирамидами

Загадочные структуры под Гизой: Археологи рассказали, что на самом деле нашли под пирамидами Ирэн ОрлонскаяСпециалист по Древнему Египту разъяснила широкой публике, что на самом деле не так с недавним «шокирующим» заявлением о загадочных структурах под пирамидами в Гизе.

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