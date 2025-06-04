Минобороны ФРГ: первое дальнобойное оружие для ВСУ поступит в ближайшие недели

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в течение нескольких недель.
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