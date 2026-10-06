Собянин: Павильон «Умный город» на ВДНХ посетили более 1,3 млн человек

Павильон «Умный город» на ВДНХ работает уже 10 лет. Уникальная мультимедийная выставка рассказывает о современных цифровых технологиях, которые помогают управлять мегаполисом и делают жизнь москвичей еще удобнее и комфортнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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