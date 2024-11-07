В Приморском крае полиция возбудила уголовное дело о незаконном изготовлении марихуаны

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Приморскому краю в окрестностях села Комиссарова задержали троих ранее судимых местных жителей в возрасте 37, 44 и 50 лет, которые занимались сбором дикорастущих растений конопли, запрещенных к свободному обороту на территории Российской Федерации.