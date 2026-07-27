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Авторадио

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МВД подготовило рекомендации для случаев передачи данных или денег мошенникам

МВД сформировало алгоритм действий для граждан, ставших жертвами мошенников. Если человек уже перевел деньги или передал данные злоумышленникам, необходимо как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям, электронной почте, а также позвонить в банк и обратиться в полицию.

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