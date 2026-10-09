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Роналду забил 980-й гол в карьере – «Аль-Дирии»

Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере.  Форвард « Аль-Насра » открыл счет на 23-й минуте матча с «Аль-Дирией» в 8-м туре саудовской лиги (2:0, первый тайм).

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