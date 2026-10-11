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В пять лет Андрей Леонов не узнал отца после гастролей: о чём они так и не успели поговорить

В пять лет Андрей Леонов не узнал отца после гастролей: о чём они так и не успели поговорить

Евгений Леонов вернулся с гастролей и поздоровался с маленьким сыном. Пятилетний Андрей, занятый игрушками в коридоре, посмотрел на него и продолжил играть.

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