В Краснодаре топливо продают 89 АЗС: где заправиться 13 октября

В Краснодаре утром 13 октября работают 89 АЗС, что на одну меньше, чем сутками ранее. Дизельное топливо продают на 87 станциях, бензин АИ-92 — на 48, АИ-95 — на 44, АИ-100 — на 11.
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