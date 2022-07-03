Заявление Министерства обороны Российской Федерации

Заявление Министерства обороны Российской Федерации

В результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов .

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