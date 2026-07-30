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Позитив для оптимистов

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Как провалившийся MAX толкает Россию на арест Дурова

Как провалившийся MAX толкает Россию на арест Дурова

Новый виток идиотских игр вокруг Telegram оказался настолько откровенно неподготовленным (в качестве доказательств «пособничества» Дурова терроризму приводится переписка злоумышленников из VK, давно и прочно принадлежащего Газпрому), что за утомившими уже кажется всех (в силу своей явной неискренности и профанации) разговорами о безопасности и борьбе с кибермошенничеством, зачинщикам процесса уже не удаётся скрыть ни собственную панику, ни их конечную цель — национализацию Telegram.

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Комментарии
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Alex Zim
МАХ, как мессенджер, свои функции выполняет и это главное. МАХ стандартизует цифровые Госслужбы, а это необходимо и удобно. МАХ, конечно, не идеал, но возможности для улучшения есть (сколько дополнений и улучшений постоянно публикует лучшая на данный момент ОС?!). МАХ принят как государственный и, естественно, для граждан он предпочтителен, а чтобы сдвинуть упертых необходимы административные меры. Вражеские мессенджеры не заблокированы наглухо плюс ВПН-ы, напрягись и пользуйся. Чего ныть-то?! А от мошенников АБСОЛЮТНОЙ защиты в  ЦИФРОВОЙ реальности НЕТ В ПРИНЦИПЕ.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
У меня МАХ работает нормально. ЧТО ТРЫНДЯТ НА НЕГО ВСЕ ВРЕМЯ?!!
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1 м.
Lana_Borei Иванова
Москва не сразу строилась... и с MAX ом так же
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1 м.