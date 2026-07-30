Новый виток идиотских игр вокруг Telegram оказался настолько откровенно неподготовленным (в качестве доказательств «пособничества» Дурова терроризму приводится переписка злоумышленников из VK, давно и прочно принадлежащего Газпрому), что за утомившими уже кажется всех (в силу своей явной неискренности и профанации) разговорами о безопасности и борьбе с кибермошенничеством, зачинщикам процесса уже не удаётся скрыть ни собственную панику, ни их конечную цель — национализацию Telegram.
Как провалившийся MAX толкает Россию на арест Дурова
Комментарии
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Alex Zim
МАХ, как мессенджер, свои функции выполняет и это главное. МАХ стандартизует цифровые Госслужбы, а это необходимо и удобно. МАХ, конечно, не идеал, но возможности для улучшения есть (сколько дополнений и улучшений постоянно публикует лучшая на данный момент ОС?!). МАХ принят как государственный и, естественно, для граждан он предпочтителен, а чтобы сдвинуть упертых необходимы административные меры. Вражеские мессенджеры не заблокированы наглухо плюс ВПН-ы, напрягись и пользуйся. Чего ныть-то?! А от мошенников АБСОЛЮТНОЙ защиты в ЦИФРОВОЙ реальности НЕТ В ПРИНЦИПЕ.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
У меня МАХ работает нормально. ЧТО ТРЫНДЯТ НА НЕГО ВСЕ ВРЕМЯ?!!
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1 м.
Lana_Borei Иванова
Москва не сразу строилась... и с MAX ом так же
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1 м.
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