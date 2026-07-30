Как провалившийся MAX толкает Россию на арест Дурова

Alex Zim

МАХ, как мессенджер, свои функции выполняет и это главное. МАХ стандартизует цифровые Госслужбы, а это необходимо и удобно. МАХ, конечно, не идеал, но возможности для улучшения есть (сколько дополнений и улучшений постоянно публикует лучшая на данный момент ОС?!). МАХ принят как государственный и, естественно, для граждан он предпочтителен, а чтобы сдвинуть упертых необходимы административные меры. Вражеские мессенджеры не заблокированы наглухо плюс ВПН-ы, напрягись и пользуйся. Чего ныть-то?! А от мошенников АБСОЛЮТНОЙ защиты в ЦИФРОВОЙ реальности НЕТ В ПРИНЦИПЕ.