"Легенда" "МЮ" Невилл призвал убрать из состава "Арсенала" Зинченко

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл раскритиковал игрока лондонского "Арсенала" Александра Зинченко после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", передает Football London.
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