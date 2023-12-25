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"Легенда" "МЮ" Невилл призвал убрать из состава "Арсенала" Зинченко

"Легенда" "МЮ" Невилл призвал убрать из состава "Арсенала" Зинченко

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл раскритиковал игрока лондонского "Арсенала" Александра Зинченко после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", передает Football London.

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