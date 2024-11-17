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В команде Трампа не исключили пересмотр разрешения Украине применять дальнобойные ракеты по территории РФ

В команде Трампа не исключили пересмотр разрешения Украине применять дальнобойные ракеты по территории РФ

Дональд Трамп после официального вступления в должность президента США может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена, применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.

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