В команде Трампа не исключили пересмотр разрешения Украине применять дальнобойные ракеты по территории РФ

Дональд Трамп после официального вступления в должность президента США может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена, применять американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.
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