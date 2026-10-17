Трое карабинеров МВД Молдовы во главе с капитаном Рашидом Джафаровым отправятся в Косово в составе контингента KFOR на шесть месяцев, а 18 военнослужащих Национальной армии присоединятся к операции EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине, где будут включены в батальон румынской армии.