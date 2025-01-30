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Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

Госдума направит обращение в другие страны о попытке покушения на Путина

Госдума постарается направить в большую часть парламентов мира информацию об обсуждении экс-президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на российского лидера Владимира Путина.

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