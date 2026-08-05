The Byproduct Ate The Product: Inside America's Proteinmaxxing Cheese Glut For most of the history of dairy, whey was the stuff you got rid of - the watery byproduct left after milk becomes cheese, fed to hogs or poured out while the actual product went to market.
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