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Zero Hedge

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The Byproduct Ate The Product: Inside America's Proteinmaxxing Cheese Glut

The Byproduct Ate The Product: Inside America's Proteinmaxxing Cheese Glut

The Byproduct Ate The Product: Inside America's Proteinmaxxing Cheese Glut For most of the history of dairy, whey was the stuff you got rid of - the watery byproduct left after milk becomes cheese, fed to hogs or poured out while the actual product went to market.

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