Трагедия Русского Поречного в том, что туда пришла типичная Украина...

ЕА Евгений Алексеенко Поэтому чем меньше останется тех маргиналов, кто уже попробовал нашу кровь и навсегда запомнил её вкус, неразрывно связанный у него с ощущением власти над жизнью и смертью отдельного человека, тем в перспективе нам всем спокойнее.

ВТ Врам Тавризов Просто это дух зондеркомманд СС из украинских нациков , который не выветрился за 80 лет после войны. Видать , деды и отцы Фабриченко крепко и не один раз вдолбили ему и его друганам по школе гнид основы нелюдей