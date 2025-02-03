Всё-таки Р. Ищенко - один из лучших (если не самый лучший) экспертов по Укропии. Судите сами.
Трагедия Русского Поречного в том, что туда пришла типичная Украина...
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Поэтому чем меньше останется тех маргиналов, кто уже попробовал нашу кровь и навсегда запомнил её вкус, неразрывно связанный у него с ощущением власти над жизнью и смертью отдельного человека, тем в перспективе нам всем спокойнее.
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13 час.
ВТ
Врам Тавризов
Просто это дух зондеркомманд СС из украинских нациков , который не выветрился за 80 лет после войны. Видать , деды и отцы Фабриченко крепко и не один раз вдолбили ему и его друганам по школе гнид основы нелюдей
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9 час.
Виктор Левыкин
Какие братья..о чём речь вообще. Укроживотные никогда ими не были, забудь эти славянские сопли..
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6 час.
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