Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Банды Белгорода посыпались: "Бородачей с акцентом" после нападений на прохожих вычислили

Банды Белгорода посыпались: "Бородачей с акцентом" после нападений на прохожих вычислили

Кто в доме хозяин? В Белгороде задержаны члены банды, которая нападала на прохожих и выкладывала видео к себе в канал.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Прифронтовой город и судить надо по законам военного времени.
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4 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
В 1941 - 1945 годах, таких уродов расстреливали при задержании. Какие 7 лет????? К стенке сволочей!
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3 час.
игорь хари
Нехай извинится. И отпустят.У нас щас так принято..
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3 час.

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