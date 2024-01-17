Банды Белгорода посыпались: "Бородачей с акцентом" после нападений на прохожих вычислили

Кто в доме хозяин? В Белгороде задержаны члены банды, которая нападала на прохожих и выкладывала видео к себе в канал.
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