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Судья помог «Зениту», не наказав Барриоса. Тот теперь сыграет с «Динамо»

На 83-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки» (1:0) судья Павел Шадыханов ошибочно не зафиксировал фол Вильмара Барриоса и не наказал его штрафным ударом в опасной близости от ворот хозяев поля и желтой карточкой.

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