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В Индии будут производить автоматы Калашникова

В Индии будут производить автоматы Калашникова

Invesco MF откладывает создание первого в Индии блокчейн-фонда; Индийское космическое агентство работает над прорывными технологиями будущего; ряд американских сенаторов просит правительство отменить санкции CAATSA в отношении Индии; двусторонний товарооборот между Индией и США к марту 2022 года превысит 100 миллиардов долларов; индийские метеорологи фиксируют увеличение скорости подъема уровня моря вдоль побережья страны; индийскую Силиконовую долину — Бангалор — затопили аномальные дожди — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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