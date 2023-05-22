Вин Дизель допустил выход женского спин-оффа «Форсажа»

Продюсер фильмов «Форсаж» Вин Дизель сообщил о разработке нескольких спин-оффов оригинальной серии. Один из них предполагает участие женщин в качестве главных героинь, признался актер во время вечеринки Charlize Theron Africa Outreach Project.
Продюсер фильмов «Форсаж» Вин Дизель сообщил о разработке нескольких спин-оффов оригинальной серии. Один из них предполагает участие женщин в качестве главных героинь, признался актер во время вечеринки Charlize Theron Africa Outreach Project.
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