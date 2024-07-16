В Новой Зеландии нашли труп одного из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности

Мужская особь кита-ремнезуба длиной около пяти метров, которая была обнаружена на берегу рядом с устьем реки Таиери в Новой Зеландии / © Department of Conservation После осмотра останков животного и консультаций с экспертами сотрудники Департамента охраны природы сообщили, что туша принадлежит одному из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности — южноамериканскому ремнезубу.
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