В Новой Зеландии нашли труп одного из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности

Мужская особь кита-ремнезуба длиной около пяти метров, которая была обнаружена на берегу рядом с устьем реки Таиери в Новой Зеландии / © Department of Conservation После осмотра останков животного и консультаций с экспертами сотрудники Департамента охраны природы сообщили, что туша принадлежит одному из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности — южноамериканскому ремнезубу.