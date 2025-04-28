Топ-4 лучших марок сливочного масла

На полках магазинов — десятки похожих упаковок в диапазоне от 100 до 200 рублей за брикет. Но стоит лишь вскрыть пачку, как становятся заметны различия: одно масло рассыпается под ножом, другое мажется тонким ровным слоем.
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