Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Назвать настоящих виновников кишка тонка? Про то, как нам нагло врут Скабеева, Попов, Норкин и другие известные телеведущие

Назвать настоящих виновников кишка тонка? Про то, как нам нагло врут Скабеева, Попов, Норкин и другие известные телеведущие

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли кто-то не согласится с тем, что телеведущие общественно-политических передач, которые сегодня как конвейер штампует наше телевидение, очень эрудированные и грамотные люди.

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Комментарии
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Сергей Дроздов
л
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1 час.
movini
А эти телеведущие разве говорили что они во всё это верят? Автор пишет по принципу &quot;слышал звон, да не знает где он&quot;.
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1 час.
Виктор Василенко
Еще нагло заявляют - &quot;вы смотрелю свою любимую передачу 60 минут &quot; .... 😡😡😡
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48 мин.

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