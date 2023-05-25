Военное обозрение

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ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из освобожденного Артемовска

ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из освобожденного Артемовска

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» постепенно начали выходить из Артемовска, который ранее был освобожден бойцами компании при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации.

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