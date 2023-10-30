Бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук указал на тот факт, что личный состав нацистских формирований киевского режима справляется с волнением и нервами при помощи алкогольных напитков и наркотических средств.
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