Бобровский заявил, что не следил за разговорами о выборе между ним и Самоновым

Голкипер сборной России Сергей Бобровский заявил, что не следил за обсуждениями вокруг выбора между ним и Александром Самоновым в качестве основного вратаря команды на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге со сборной Канады.