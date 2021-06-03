Популярные статьи

Свежие комментарии

Бобровский заявил, что не следил за разговорами о выборе между ним и Самоновым

Бобровский заявил, что не следил за разговорами о выборе между ним и Самоновым

Голкипер сборной России Сергей Бобровский заявил, что не следил за обсуждениями вокруг выбора между ним и Александром Самоновым в качестве основного вратаря команды на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге со сборной Канады.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх