Депутаты ГД предложили повысить возраст призыва до 50 лет для мигрантов в России

Депутаты Алексей Журавлев, Алексей Бородай и Михаил Шеремет внесли в Госдуму законопроект с поправками к закону «О воинской обязанности и военной службе», в котором предлагается повысить до 50 лет призывной возраст для получивших гражданство России мужчин.