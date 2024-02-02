Депутаты ГД предложили повысить возраст призыва до 50 лет для мигрантов в России

Депутаты Алексей Журавлев, Алексей Бородай и Михаил Шеремет внесли в Госдуму законопроект с поправками к закону «О воинской обязанности и военной службе», в котором предлагается повысить до 50 лет призывной возраст для получивших гражданство России мужчин.
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