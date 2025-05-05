В России допустили изменение отношения к Западу на Украине в случае поражения

Политолог Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» Украине изменится в случае поражения в конфликте. Он отметил, что западные страны годами вкладывались в военный потенциал республики для стратегического сдерживания России.
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