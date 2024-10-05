Собянин поблагодарил педагогов за воспитание подрастающего поколения

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил педагогов с Днем учителя. В своем Telegram по случаю праздника он написал, что от таланта, мудрости и терпения учителя "зависят профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения".