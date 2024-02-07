“Пояс целомудрия за $3500” — новое название для Apple Vision Pro из-за несовместимости с VR-порноНа днях состоялся официальный релиз гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, которая успела захватить умы многих фанатов продукции Apple, но, как оказалось, не все с этими устройствами так хорошо, как могло показаться.