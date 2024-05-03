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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: В Москве выполнена модернизация уже 10 газопроводов-дюкеров

Собянин: В Москве выполнена модернизация уже 10 газопроводов-дюкеров

Программа реконструкции газопроводов-дюкеров ведется с 2018 года Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о завершении специалистами АО «Мосгаз» реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера.

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