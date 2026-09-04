Мэр Собянин: ПВО сбили 143 беспилотника на подлете к Москве

С начала суток под Москвой ПВО сбили 143 беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что ночью 3 сентября было уничтожено 56 беспилотников, пострадали многоквартирные дома и возник пожар.
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