Мэр Собянин: ПВО сбили 143 беспилотника на подлете к Москве

С начала суток под Москвой ПВО сбили 143 беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что ночью 3 сентября было уничтожено 56 беспилотников, пострадали многоквартирные дома и возник пожар.