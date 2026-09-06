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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кенни Смит считает наказание «Клипперс» оправданным: «Они не просто ходили по грани – они жульничали»

Двукратный чемпион НБА и аналитик шоу Inside the NBA Кенни Смит считает, что « Клипперс » заслуженно понесли серьезное наказание за обход потолка зарплат.

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