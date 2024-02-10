Футбол: «Сочи» положил на лопатки московский ЦСКА

Армейцы начали активнее и уже на 9-й минуте открыли счет. Иван Обляков запустил пасом по месту правого инсайда Антона Заболотного, тот ворвался в штрафную, прострелил вдоль ворот, и набежавший чилийский форвард ЦСКА Виктор Давила, опередив стелившегося в подкате защитника «барсов» Вячеслава Литвинова, с 5-ти метров переправил мяч в сетку.