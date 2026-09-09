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За рулем

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Мощная новинка: такого Avatr вы точно не ждали

Мощная новинка: такого Avatr вы точно не ждали

Официальные изображения нового флагманского кроссовера Avatr T09 появились в Сети. Очевидно, что Avatr не удержался и решил – может быть, в рамках отдельного эксперимента – тоже поиграть в брутальность, свойственную целому сонму моделей-конкурентов последних лет.

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