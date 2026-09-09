Мощная новинка: такого Avatr вы точно не ждали

Официальные изображения нового флагманского кроссовера Avatr T09 появились в Сети. Очевидно, что Avatr не удержался и решил – может быть, в рамках отдельного эксперимента – тоже поиграть в брутальность, свойственную целому сонму моделей-конкурентов последних лет.