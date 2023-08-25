Газета.ру
Советник президента ЦАР: гибель Пригожина не изменит сотрудничество с Россией

Советник президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика заявил в интервью газете Financial Times, что гибель предпринимателя Евгения Пригожина не повлияет на сотрудничество страны с Россией.

Комментарии
