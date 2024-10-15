Артиллеристы группировки войск «Восток» из Бурятии не позволили формированиям ВСУ закрепится на новых позициях под Угледаром

На боевых выездах экипажи самоходных артиллерийских орудий всегда сопровождают расчеты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.
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