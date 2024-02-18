Киселев направил официальный запрос в администрацию Байдена с предложением, чтобы Байден дал Киселеву интервью такого же плана, которое Карлсон вззял у Путина.
Запрос на интервью с Байденом
Комментарии
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Evgeniy LeV
Как и положено челу в таком возрасте и таком состоянии, все внешние сношения любого характера (физические, вербальные, сексуальные) длятся не более двух минут!.. 😜
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17 час.
Николай Герасименко
К Киселеву отношусь без пиетета, но думаю лучше бы в качестве "Карлсона" интервью взяла бы Маргарита Симоньян.
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11 час.
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