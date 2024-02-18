Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А как же любовь, высокие слова с трибуны?Веселая вдова: Юл...
  • Юрий Николаев
    Мариуполь, Артёмовск, Авдеевка_____ Да эти города не важны, они ничего не стоят! Дальше ( УВЕРЕН) будет Харьков, Нико...Авдеевский антикриз
  • chernyj70 Чернышов
    Не повезло лягушатникамОткрытый кубок Бу...

Запрос на интервью с Байденом

Запрос на интервью с Байденом

Киселев направил официальный запрос в администрацию Байдена с предложением, чтобы Байден дал Киселеву интервью такого же плана, которое Карлсон вззял у Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeniy LeV
Как и положено челу в таком возрасте и таком состоянии, все внешние сношения любого характера (физические, вербальные, сексуальные) длятся не более двух минут!.. 😜
Ответить
17 час.
Николай Герасименко
К Киселеву отношусь без пиетета, но думаю лучше бы в качестве &quot;Карлсона&quot; интервью взяла бы Маргарита Симоньян.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх