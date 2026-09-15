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Workiva проводит День инвестора 2026 в рамках конференции Amplify

Workiva проводит День инвестора 2026 в рамках конференции Amplify

14–15 сентября 2026 года IT-компания Workiva Inc. (NYSE: WK), разработчик облачной платформы для управления отчетностью, финансовым аудитом и ESG-рисками, проводит свой ежегодный День аналитика и инвестора в Лас-Вегасе.

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