Капризов стал третьим россиянином в истории, набравшим шесть очков в истории НХЛ

Кирилл Капризов повторил достижение Сергея Макарова и Никиты Кучерова. В ночь на 20 февраля в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Миннесота Уайлд» в самой результативной игре сезона обыграла «Ванкувер Кэнакс» — 10:7.
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