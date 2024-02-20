Капризов стал третьим россиянином в истории, набравшим шесть очков в истории НХЛ

Кирилл Капризов повторил достижение Сергея Макарова и Никиты Кучерова. В ночь на 20 февраля в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Миннесота Уайлд» в самой результативной игре сезона обыграла «Ванкувер Кэнакс» — 10:7.