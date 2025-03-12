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Царьград

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Путин и Герасимов: Курская область освобождена от украинских войск

Путин и Герасимов: Курская область освобождена от украинских войск

Минобороны России сообщило об освобождении Казачьей Локни в Курской области. Президент Путин провел совещание с Генштабом, где генерал Герасимов подтвердил значительные успехи российских сил.

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