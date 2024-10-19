В Симферополе состоялся Всероссийский этнографический фестиваль

В Симферополе состоялся Всероссийский этнографический фестивальЕго участниками стали творческие коллективы и сольные исполнители из Симферополя, других городов и районов Крыма, Севастополя, Анапы, Москвы, Таганрога и Чебоксар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии