Ганчев: Киев планирует сделать Харьков и Одессу тестовыми в мобилизации женщин

Киевское руководство планирует начать мобилизацию женщин в Харьковской и Одесской областях, заявил глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
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Ну ,кто бы сомневался ...Мужиков уничтожили ,теперь за женщин возьмутся ..Суки ,западенцы!