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Испытание для фаворита. Чем Марокко может удивить Францию в четвертьфинале ЧМ

Испытание для фаворита. Чем Марокко может удивить Францию в четвертьфинале ЧМ

Сборная Франции встретится с Марокко в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026. Для действующих вице-чемпионов мира этот матч станет еще одним шагом к возвращению титула, тогда как марокканцы попытаются повторить исторический успех четырехлетней давности.

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