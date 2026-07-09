Испытание для фаворита. Чем Марокко может удивить Францию в четвертьфинале ЧМ

Сборная Франции встретится с Марокко в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026. Для действующих вице-чемпионов мира этот матч станет еще одним шагом к возвращению титула, тогда как марокканцы попытаются повторить исторический успех четырехлетней давности.
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