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  • Виктор Неизвестно
    писаки дебилыКоллективный гитл...
  • Геннадий Свешников
    Светлая память❗Сын мой,будь совершен как совершен Отец Твой Небесный❗Евангелие от Матфея.Умер академик Маров
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    .....А зачем они в России нужны?????.....пусть едут открывать свои филиалы в Афганистан, Иран, Саудовскую Аравию или ...В России запретил...

Коллективный гитлер стремится убить как можно больше Русских

Коллективный гитлер стремится убить как можно больше Русских

Нокаутирующий удар по России: Лиз Трасс озвучила рецепт победы ЗападаЭкс-премьер Британии заговорила о крепких мужчинах времен холодной войныЗнаток русской географии, считающая Воронеж частью Украины*, бывшая глава МИД и экс-премьер Великобритании Лиз Трасс наконец-то отбросила ложный стыд, вышла на сцену и спела: «А я люблю военных – красивых, здоровенных!».

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Комментарии
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Ирина Черных
Пусть гитлеровцы продолжают злиться. Злость отнимает у них много сил и истощает их ресурс. А Россия спокойно проводит свою Специальную Военную Операцию.
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19 час.
Алекс Сэм
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15 час.
Виктор Неизвестно
писаки дебилы
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9 час.

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