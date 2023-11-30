Нокаутирующий удар по России: Лиз Трасс озвучила рецепт победы ЗападаЭкс-премьер Британии заговорила о крепких мужчинах времен холодной войныЗнаток русской географии, считающая Воронеж частью Украины*, бывшая глава МИД и экс-премьер Великобритании Лиз Трасс наконец-то отбросила ложный стыд, вышла на сцену и спела: «А я люблю военных – красивых, здоровенных!».
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