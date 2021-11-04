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Канал «Спас» задал старцу Илию провокационный вопрос о вакцинации

Канал «Спас» задал старцу Илию провокационный вопрос о вакцинации

В эфире телеканала «Спас» уроженцу Орловской области и духовнику патриарха старцу Илию журналист задал прямой, но похожий на провокацию, вопрос: «Батюшка, вакцину делать или нет?» – Ну она изучена? Достаточно ли отвечают они за своё изобретение? А если может оказаться вакцина… в противоположную сторону повлечь? Вот если она оправдает себя, тогда можно в общее употребление её пустить… Надо чем заняться? У нас есть закон, что если убийца, злодей сделал злодеяние и его скрывают, его оправдывают, он и будет продолжать своё злодеяние.

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