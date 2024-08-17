Володин призвал реанимировать среднее профессиональное образование в России

МОСКВА, 17 августа, ФедералПресс. Среднее профессиональное образование в России необходимо вывести на качественно новый уровень – построить или отремонтировать общежития, обновить материально-техническую базу и сделать обучение бесплатным.
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